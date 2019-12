Condividi | Antonio Burruni 10:16 Battute Basket 90 Sassari ed Astro Cagliari, la compagine algherese cerca il tris andando a sfidare l´Antonianum Quartu nel match valido per la sesta giornata del girone di ritorno del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile Basket: la Mercede sfida la capolista



Per questa sfida, coach Manuela Monticelli ha convocato Giulia Canu, Alessia Corbia, Asia Kaleva, Elisa Lubrano (al rientro), Laura Masnata, Marianna Milia, Chiara Obinu, Carla Spiga, Giada Zidda ed Eleonora Zoncu. Ancora assente la lungodegente Ivona Kozhobashiovska (che dovrebbe rientrare a gennaio 2020), Tijana Mitreva, alle prese con problemi al ginocchio, e Valentina Usai. Commenti ALGHERO - La Mercede sfida la capolista. Battute Basket 90 Sassari ed Astro Cagliari, la compagine algherese cerca il tris andando a sfidare l'Antonianum Quartu nel match valido per la sesta giornata del girone di ritorno del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminileLe algheresi sono reduci dal 66-54 rifilato all'Astro, al “PalaCorbia”. La sfida contro la capolista si disputerà oggi (sabato), alle 18, al “PalAntonianum” di Quartu Sant'Elena. La Mercede è quarta, con 10lunghezze di ritardo dalla vetta.Per questa sfida, coach Manuela Monticelli ha convocato Giulia Canu, Alessia Corbia, Asia Kaleva, Elisa Lubrano (al rientro), Laura Masnata, Marianna Milia, Chiara Obinu, Carla Spiga, Giada Zidda ed Eleonora Zoncu. Ancora assente la lungodegente Ivona Kozhobashiovska (che dovrebbe rientrare a gennaio 2020), Tijana Mitreva, alle prese con problemi al ginocchio, e Valentina Usai.