L'Ateneu alguerès, in collaborazione con l'Ofici de l'Alguer de la Delegació del Govern a Itàlia de la Generalitat de Catalunya, ha organizzato il recital di canzoni popolari e di Natale previsto per venerdì sera, nella chiesa di San Francesco Concert de Nadal de l´Ateneu alguerés



ALGHERO - L’Ateneu alguerès, in collaborazione con l’Ofici de l’Alguer de la Delegació del Govern a Itàlia de la Generalitat de Catalunya, ha organizzato il recital di canzoni popolari e di Natale “Concert de Nadal”. Il recital è in programma nella chiesa di San Francesco, venerdì 27 dicembre, alle 19.15.



L’Ateneu Alguerès ha voluto così riprendere una tradizione di molti anni fa, cioè quella di proporre una serata di canzoni popolari algheresi e legate alla festività del Natale. Il recital è curato da Antonello Colledanchise che, grazie all’accompagnamento della chitarra classica di Riccardo Moni e della fisarmonica di Raffaele Podda, ed all’intervento delle cantanti Tiziana Meloni, Gina Marrosu, Lorena Meloni e Susanna Carboni.



Il programma va da alcuni classici come il "Canto della Sibilla", l'"Ave Maria" o il "Deus ti salvet Maria" a canzoni più popolari come "Ninna Nanna", "Los Barandons" e "Los tres Reis". La presentazione della serata sarà a cura di Lucia Muzzetto, che sottolineerà il filo conduttore dei vari pezzi in programma.