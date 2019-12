video Condividi | Antonio Burruni 9:23 Basket: la Mercede punta in alto



La compagine algherese ha chiuso con tre vittorie il 2019 nel campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile. Nei campionati giovanili, l´obbiettivo è riuscire ad andare in Penisola per giocare le finali interzona di categoria. Il general manager biancoblu Francesco De Rosa fa il punto ai microfoni del Quotidiano di Alghero