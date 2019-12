Condividi | Red 15:44 Come ogni anno, il Coro Matilde Salvador dell’Associazione Akademia Cantus et Fidis organizza il tradizionale concerto natalizio per il Cap d´Any de l´Alguer, sotto la direzione artistica di Paolo Carta. L´appuntamento è per sabato sera, nella Cattedrale di Santa Maria Sabato, il Concerto sotto l´albero



ALGHERO - Come ogni anno, il Coro Matilde Salvador dell’Associazione Akademia Cantus et Fidis organizza il tradizionale concerto natalizio per il Cap d'Any de l'Alguer, sotto la direzione artistica di Paolo Carta. Sabato 28 dicembre, nella Cattedrale di Santa Maria, alle 20.30, il Coro presenterà “Concerto sotto l’albero. Incontri polifonici 2019”, in cui ospiterà il Coro Santissimi Cosma e Damiano di Suni, il Duo Mundi (composto dal soprano messicano Jessica Loaiza e da Francesco Saba al pianoforte), il Gruppo strumentale “Il violino” di Sassari (composto da Davide Pais al violino, Fabio Melis al clarinetto, Manuela Spanu al violoncello ed Antonella Chironi al pianoforte), con la partecipazione straordinaria del baritono Antonello Arca, Il repertorio, come d’obbligo, sarà interamente di brani della tradizione natalizia di vari Paesi, che faranno risuonare la suggestiva Cattedrale. L’ingresso è libero. Commenti ALGHERO - Come ogni anno, il Coro Matilde Salvador dell’Associazione Akademia Cantus et Fidis organizza il tradizionale concerto natalizio per il Cap d'Any de l'Alguer, sotto la direzione artistica di Paolo Carta. Sabato 28 dicembre, nella Cattedrale di Santa Maria, alle 20.30, il Coro presenterà “Concerto sotto l’albero. Incontri polifonici 2019”, in cui ospiterà il Coro Santissimi Cosma e Damiano di Suni, il Duo Mundi (composto dal soprano messicano Jessica Loaiza e da Francesco Saba al pianoforte), il Gruppo strumentale “Il violino” di Sassari (composto da Davide Pais al violino, Fabio Melis al clarinetto, Manuela Spanu al violoncello ed Antonella Chironi al pianoforte), con la partecipazione straordinaria del baritono Antonello Arca, Il repertorio, come d’obbligo, sarà interamente di brani della tradizione natalizia di vari Paesi, che faranno risuonare la suggestiva Cattedrale. L’ingresso è libero.