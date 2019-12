Condividi | Red 7:08 In programma i concerti di Mamadou & Guney Africa, Claudia Crabuzza, la pizzica e la taranta degli Arakne mediterranea. Appuntamento con il festival di arte, cultura e musica, che invita a conoscere il paese del Montiferru, con le sue tradizioni ed un ricco itinerario del gusto e dei saperi locali Cuglieri: week-end conclusivo per Sardinia anima mundi



CUGLIERI – Un week-end ricco di musica, degustazioni, teatro, laboratori e visite guidate per scoprire Cuglieri ed il suo territorio. Domani, sabato 28, e domenica 29 dicembre, si concluderà la quarta edizione di “Sardinia anima mundi”, il festival di arte, cultura e musica che invita a conoscere il paese del Montiferru attraverso le sue tradizioni ed un ricco itinerario del gusto e dei saperi locali.



Saranno tantissime le iniziative in programma che, nel Teatro Ex Seminario, culmineranno domani sera nei concerti di Mamadou & Guney Africa e di Claudia Crabuzza, mentre domenica, spazio alle poetiche marionette di Nadia Imperio, fino alla travolgente pizzica ed alla taranta del Salento degli Arakne mediterranea. Ma non mancheranno le degustazioni nel percorso dei saperi e dei sapori arricchito dalle musiche itineranti a cura della Scuola civica di musica del Montiferru “Nino Dispenza”, le visite guidate al Museo archeologico ed alla chiesa dei cappuccini, il percorso “La via dell’olio”, i laboratori di panadas, di erboristeria e cucina creativa e quello dedicato al sapone all’olio d’oliva.



Inoltre, anche nel week-end conclusivo saranno presenti le produzioni di erboristeria, lo zafferano, i prodotti a base di lavanda e le ceramiche artistiche. Voluto dall’Amministrazione comunale, con il supporto dell’Assessorato regionale al Turismo, il festival Sardinia anima mundi è giunto alla quarta edizione e si avvale per il cartellone musicale del coordinamento artistico dell’associazione Jana project, mentre il percorso dei saperi e dei sapori è coordinato dalla cooperativa La Famiglia.



Nella foto (di Luca Guidetti): Arakne mediterranea Commenti CUGLIERI – Un week-end ricco di musica, degustazioni, teatro, laboratori e visite guidate per scoprire Cuglieri ed il suo territorio. Domani, sabato 28, e domenica 29 dicembre, si concluderà la quarta edizione di “Sardinia anima mundi”, il festival di arte, cultura e musica che invita a conoscere il paese del Montiferru attraverso le sue tradizioni ed un ricco itinerario del gusto e dei saperi locali.Saranno tantissime le iniziative in programma che, nel Teatro Ex Seminario, culmineranno domani sera nei concerti di Mamadou & Guney Africa e di Claudia Crabuzza, mentre domenica, spazio alle poetiche marionette di Nadia Imperio, fino alla travolgente pizzica ed alla taranta del Salento degli Arakne mediterranea. Ma non mancheranno le degustazioni nel percorso dei saperi e dei sapori arricchito dalle musiche itineranti a cura della Scuola civica di musica del Montiferru “Nino Dispenza”, le visite guidate al Museo archeologico ed alla chiesa dei cappuccini, il percorso “La via dell’olio”, i laboratori di panadas, di erboristeria e cucina creativa e quello dedicato al sapone all’olio d’oliva.Inoltre, anche nel week-end conclusivo saranno presenti le produzioni di erboristeria, lo zafferano, i prodotti a base di lavanda e le ceramiche artistiche. Voluto dall’Amministrazione comunale, con il supporto dell’Assessorato regionale al Turismo, il festival Sardinia anima mundi è giunto alla quarta edizione e si avvale per il cartellone musicale del coordinamento artistico dell’associazione Jana project, mentre il percorso dei saperi e dei sapori è coordinato dalla cooperativa La Famiglia.Nella foto (di Luca Guidetti): Arakne mediterranea