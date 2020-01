Condividi | Red 12:00 Anche questa edizione del Cap d’Any de l’Alguer volge al termine, e non poteva mancare un concerto di musica tradizionale per festeggiare l’Epifania. L´appuntamento è per questa sera, nella Cattedrale di Santa Maria Tres ree de Oriente: concerto ad Alghero



ALGHERO - Anche questa edizione del Cap d’Any de l’Alguer volge al termine, e non poteva mancare un concerto di musica tradizionale per festeggiare l’Epifania. Questa sera (sabato), alle 20.30, nella Cattedrale di Santa Maria, ad Alghero, Su Coro de Piaghe (diretto da Piero Concu), il Coro S'Ena Frisca di Putifigari (sotto la direzione di Riccardo Pinna), i Cantori della Confraternita San Gavino di Monti (guidati da Carlo Deriu) e Su Coro de Iddanoa Monteleone (diretto da Paolo Carta) saranno i protagonisti di “Tres ree de Oriente”, il concerto organizzato dalla Fondazione Alghero e dal Coro Matilde Salvador di Alghero in occasione del Cap d'Any de L'Alguer.



Quattro realtà popolari offriranno al pubblico uno spaccato dei diversi e molteplici aspetti della musica tradizionale sarda, con un vasto repertorio popolare e religioso ricco di arrangiamenti moderni e personali. Una serata di sicuro interesse sia per i temi proposti, sia per le diverse peculiarità dei gruppi corali.



Infatti, ognuno di loro esprimerà con il canto la cultura della propria terra e, in particolare, del territorio di provenienza. La manifestazione si avvarrà della collaborazione di Lucia Cossu, che curerà la presentazione ed il coordinamento. L’ingresso all’evento è libero. Commenti ALGHERO - Anche questa edizione del Cap d’Any de l’Alguer volge al termine, e non poteva mancare un concerto di musica tradizionale per festeggiare l’Epifania. Questa sera (sabato), alle 20.30, nella Cattedrale di Santa Maria, ad Alghero, Su Coro de Piaghe (diretto da Piero Concu), il Coro S'Ena Frisca di Putifigari (sotto la direzione di Riccardo Pinna), i Cantori della Confraternita San Gavino di Monti (guidati da Carlo Deriu) e Su Coro de Iddanoa Monteleone (diretto da Paolo Carta) saranno i protagonisti di “Tres ree de Oriente”, il concerto organizzato dalla Fondazione Alghero e dal Coro Matilde Salvador di Alghero in occasione del Cap d'Any de L'Alguer.Quattro realtà popolari offriranno al pubblico uno spaccato dei diversi e molteplici aspetti della musica tradizionale sarda, con un vasto repertorio popolare e religioso ricco di arrangiamenti moderni e personali. Una serata di sicuro interesse sia per i temi proposti, sia per le diverse peculiarità dei gruppi corali.Infatti, ognuno di loro esprimerà con il canto la cultura della propria terra e, in particolare, del territorio di provenienza. La manifestazione si avvarrà della collaborazione di Lucia Cossu, che curerà la presentazione ed il coordinamento. L’ingresso all’evento è libero.