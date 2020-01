Condividi | Cor 13:00 Musica on the road con la Funky Jazz Orchestra diretta dal trombettista e compositore Antonio Meloni, protagonista lunedì 6 gennaio a partire dalle 11 per le vie del centro storico di Tempio Pausania Funky Jazz Orchestra a Tempio



TEMPIO - Sulle note della Funky Jazz Orchestra tra metriche travolgenti in un intreccio di Jazz, Soul e Rhythm and Blues per un'Epifania in musica nel cuore di Tempio Pausania: lunedì 6 gennaio a partire dalle 11 per le vie del centro storico si terrà il concerto itinerante dell'ensemble di fiati e percussioni diretto dal trombettista e compositore Antonio Meloni, sotto le insegne dell'Accademia Musicale Bernardo De Muro, per un evento speciale inserito nel ricco programma delle feste, fortemente voluto e sostenuto dal vice sindaco Gianni Addis e realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Tempio Pausania e della Regione Autonoma della Sardegna.



Una raffinata antologia di brani originali, scritti dallo stesso Antonio Meloni, sulle tracce dell'album dal titolo emblematico “Walking in the Music” (Camminando nella musica), accanto a celeberrimi standards della storia della musica improvvisata, riarrangiati e reinterpretati dalla Funky Jazz Orchestra, prima Funky Street Band in Sardegna, già esibitasi sui più importanti palcoscenici dell'Isola, dal Festival Time In Jazz a “Voci di Maggio”, da Olbia a Sassari all'Isola de L'Asinara e nel capoluogo abruzzese in occasione della maratona sonora del “Jazz Italiano per L'Aquila”, per una spettacolare e coinvolgente performance ispirata all'atmosfera allegra e vivace che accompagna l'inizio di un nuovo anno tra speranze e auspici di felicità.



Intriganti melodie e metriche incalzanti coloreranno gli antichi quartieri della “città di pietra”, per un emozionante viaggio sul filo delle note incastonato tra palazzi e negozi, piazze e chiese del centro, con un programma “a tema” che attinge al ricco e variegato repertorio della Funky Jazz Orchestra – già protagonista insieme ai Tiromancino del Capodanno sassarese di tre anni fa, con all'attivo collaborazioni con artisti come Paolo Fresu e Mauro Ottolini, le cantanti Vanessa Tagliabue, Sara Ledda e Pina Muroni, il bluesman Francesco Piu, i Bertas, gli Istentales e Tullio De Piscopo. Commenti TEMPIO - Sulle note della Funky Jazz Orchestra tra metriche travolgenti in un intreccio di Jazz, Soul e Rhythm and Blues per un'Epifania in musica nel cuore di Tempio Pausania: lunedì 6 gennaio a partire dalle 11 per le vie del centro storico si terrà il concerto itinerante dell'ensemble di fiati e percussioni diretto dal trombettista e compositore Antonio Meloni, sotto le insegne dell'Accademia Musicale Bernardo De Muro, per un evento speciale inserito nel ricco programma delle feste, fortemente voluto e sostenuto dal vice sindaco Gianni Addis e realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Tempio Pausania e della Regione Autonoma della Sardegna.Una raffinata antologia di brani originali, scritti dallo stesso Antonio Meloni, sulle tracce dell'album dal titolo emblematico “Walking in the Music” (Camminando nella musica), accanto a celeberrimi standards della storia della musica improvvisata, riarrangiati e reinterpretati dalla Funky Jazz Orchestra, prima Funky Street Band in Sardegna, già esibitasi sui più importanti palcoscenici dell'Isola, dal Festival Time In Jazz a “Voci di Maggio”, da Olbia a Sassari all'Isola de L'Asinara e nel capoluogo abruzzese in occasione della maratona sonora del “Jazz Italiano per L'Aquila”, per una spettacolare e coinvolgente performance ispirata all'atmosfera allegra e vivace che accompagna l'inizio di un nuovo anno tra speranze e auspici di felicità.Intriganti melodie e metriche incalzanti coloreranno gli antichi quartieri della “città di pietra”, per un emozionante viaggio sul filo delle note incastonato tra palazzi e negozi, piazze e chiese del centro, con un programma “a tema” che attinge al ricco e variegato repertorio della Funky Jazz Orchestra – già protagonista insieme ai Tiromancino del Capodanno sassarese di tre anni fa, con all'attivo collaborazioni con artisti come Paolo Fresu e Mauro Ottolini, le cantanti Vanessa Tagliabue, Sara Ledda e Pina Muroni, il bluesman Francesco Piu, i Bertas, gli Istentales e Tullio De Piscopo.