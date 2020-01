Condividi | Red 11:26 Venerdì sera, il Teatro Comunale di Sassari ospiterà il concerto inaugurale. Sul palco, l´Orchestra sinfonica del Conservatorio, diretta da Andrea Raffanini. Nel programma della serata, le musiche di Beethoven Conservatorio: si inaugura l´Anno accademico



SASSARI - Venerdì 17 gennaio, alle 20.30, al Teatro Comunale di Sassari, si terrà il concerto di inaugurazione dell’Anno accademico del Conservatorio “Canepa”, diventato un appuntamento fisso e molto atteso dal pubblico. Il progetto assume in questa edizione una valenza ulteriore, presentando ufficialmente il nuovo direttore del Conservatorio: Mariano Meloni, in carica da novembre 2019 per il prossimo triennio.



«La mia direzione - dichiara Meloni - riguarderà i progetti e i percorsi avviati per lo sviluppo dell’Istituzione: nella didattica, nella produzione artistica e scientifica, nei rapporti con il territorio e con la locale “filiera” dell’istruzione musicale. Il principale obiettivo del nostro Conservatorio sarà rivolto alla formazione e alla crescita umana e professionale degli allievi. A loro vanno date opportunità e occasioni per esibirsi costantemente in pubblico. Ritengo la collaborazione sistematica, la creazione di percorsi e di curricula integrati con altre istituzioni d’alta cultura italiane ed estere un fattore imprescindibile di qualificazione, così come la sperimentazione di nuove metodologie, lo sviluppo dell’interdisciplinarietà e dell’interculturalità, la ricerca, l’attività artistica, la creazione di nuove figure professionali, la produzione di materiali didattici e artistici, la creazione di campi d’eccellenza come ad esempio quello della musica jazz. Desidero stabilire fattivi rapporti di collaborazione con le diverse realtà locali, con l'associazionismo musicale, con le scuole per far sì che il Conservatorio possa integrarsi sempre più nel contesto economico produttivo, culturale e sociale del territorio».



Sul palco, l’Orchestra sinfonica del Conservatorio sarà diretta da Andrea Raffanini, docente di Esercitazioni orchestrali del Canepa ed apprezzato direttore d’orchestra attivo in campo nazionale ed internazionale. La formula dell’evento prevede all’inizio della serata i saluti e le comunicazioni istituzionali degli organi accademici e delle autorità. Seguirà un programma interamente dedicato a Beethoven, in occasione del 250esimo anniversario della nascita del compositore tedesco. In apertura, sarà eseguita l’Ouverture “Egmont” op.84, a seguire la Sinfonia n.3 in mi bemolle maggiore “Eroica” op.55. Il concerto di inaugurazione dell'anno accademico del Canepa per la prima volta sarà replicato il giorno successivo, sabato 18, alle 21, al Teatro del Carmine di Tempio Pausania. L'ingresso è libero. I biglietti si possono prenotare e ritirare mercoledì 15 e giovedi 16 (dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18) nella Sala riunioni del Conservatorio, venerdì 17 (dalle 11 alle 13), nella sala riunioni del Conservatorio, e dalle 17, alla biglietteria del Teatro Comunale.



