Basket: trasferta sassarese per la Mercede

ALGHERO - Trasferta sassarese per la Mercede. Reduce da tre vittorie consecutive, la compagine algherese va a giocare sul campo del Sant'Orsola Sassari, nel match valido per la seconda giornata della Fase ad orologio del campionato regionale di serie B di pallacanestro femminile.



Le algheresi arrivano dal 77-42 rifilato alla New basket Ploaghe. Palla a due oggi (sabato), alle 18.15, sul parquet del “PalaSimula” di Sassari. La Mercede è quarta, con sei lunghezze di svantaggio sulla vicecapolista sassaresi, reduci dal 60-67 vincente in casa dell'Antonianum Quartu Sant'Elena.



Per questa sfida, coach Manuela Monticelli ha convocato Giulia Canu, Alessia Corbia, Asia Kaleva, Giulia Laconi, Elisa Lubrano, Marianna Milia, Veronica Monti, Chiara Obinu, Carla Spiga, Valentina Usai e Giada Zidda. Ancora assente la lungodegente Ivona Kozhobashiovska (che dovrebbe rientrare a fine mese), Tijana Mitreva (alle prese con problemi al ginocchio) Laura Masnata ed Eleonora Zoncu (impegnate con la Rappresentativa regionale).