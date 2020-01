Condividi | Antonio Burruni 18:06 Nel match valido per la seconda giornata della Fase ad orologio del campionato di serie B di pallacanestro femminile, la compagine algherese sbanca per 72-89 il campo della vicecapolista Sant´Orsola Basket: la Mercede vince ancora



ALGHERO – La Mercede centra la sesta vittoria consecutiva. Nel match valido per la seconda giornata della Fase ad orologio del campionato di serie B di pallacanestro femminile, la compagine algherese sbanca per 72-89 il campo della vicecapolista Sant'Orsola, al termine di un match condotto fin dai primi minuti.



Nel primo quarto, le ospiti toccano il +12, per arrivare alla prima sirena sul 15-26. Nei secondi 10', la musica non cambia, con la Mercede sul +19 (28-47 a -1'24”), con il coach locale che si prende un tecnico per proteste. Si va al riposo sul 29-52. Al rientro dall'intervallo lungo, le algheresi toccano il massimo vantaggio (+25, 34-59 a 6'20” dalla terza sirena). A quel punto, le padrone di casa tentato il tutto per tutto per recuperare: è l'unico quarto che si aggiudicano (22-14), arrivando al 30' sul 51-66. Negli ultimo quarto, le sassaresi arrivano a 9lunghezze dalle algheresi (64-73 a-5'18” dalla fine), ma il carattere delle algheresi spegne l'ardore locale e vale l'ultimo allungo, per il 72-89 finale.



Top scorer del match la sassarese Fidossi , autrice di 32punti, bel coadiuvata da Loriga con 23. Tra le algheresi, ci sono i 26punti di Asia Kaleva, i 23 di Carla Spiga ed i 16 a testa di Giulia Canu e Giada Zidda.



SANT'ORSOLA SASSARI-MERCEDE ALGHERO 72-89:

SANT'ORSOLA SASSARI: Perantoni 4, Fidossi 32, G.Sanna 1, Luciano, Saba, Loriga 23, P.Sanna 3, Delogu, Rassu 1, Tanda, Dioume 8, Ferrante. Coach Andrea Vasconi.

MERCEDE ALGHERO: Kaleva 26, Spiga 23, Lubrano, Corbia 5, Zidda 16, Canu 16, Usai 1, Laconi, Monti, Milia 2, Obinu. Coach Manuela Monticelli.

