Condividi | Cor 19:00 Milletrecento euro a titolo di risarcimento, così da evitare l´iscrizione a ruolo del ricorso da parte di un cittadino che chiedeva lumi sulle procedure per l´arruolamento ai Barracelli di Alghero. Mimmo Pirisi vuole vederci chiaro Atti negati ad Alghero: interrogazione



ALGHERO - Il consigliere comunale algherese del Partito democratico vuole vederci chiaro. «Perchè le copie di atti pubblici, in questo caso di una selezione, non possano essere visionati da chi tra l'altro ha partecipato ad essa. Forse qualcosa non è stata fatta regolarmente» domanda Mimmo Pirisi.



«Credo che sia doveroso che a queste domande sia data una risposta a tal fine protocollerò una interrogazione in merito» anticipa l'esponente Dem che si dice «sgomento» per quanto accaduto.



La notizia del risarcimento accordato dal Comune di Alghero ad un cittadino algherese rilanciata dal Quotidiano di Alghero [



Nella foto: Mimmo Pirisi (Pd) Commenti ALGHERO - Il consigliere comunale algherese del Partito democratico vuole vederci chiaro. «Perchè le copie di atti pubblici, in questo caso di una selezione, non possano essere visionati da chi tra l'altro ha partecipato ad essa. Forse qualcosa non è stata fatta regolarmente» domanda Mimmo Pirisi.«Credo che sia doveroso che a queste domande sia data una risposta a tal fine protocollerò una interrogazione in merito» anticipa l'esponenteche si dice «sgomento» per quanto accaduto.La notizia del risarcimento accordato dal Comune di Alghero ad un cittadino algherese rilanciata dal LEGGI ], crea un certo imbarazzo nel palazzo, anche perchè non è la prima volta che ultimamente non vengono rispettati i diritti alla trasparenza degli atti.Nella foto: Mimmo Pirisi (