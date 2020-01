Condividi | Red 9:04 Nuovo doppio appuntamento per l´Università delle tre età, in programma nella sede di Via Sassari 179.Martedì, cambiamenti climatici a cura di Roberto Barbieri; giovedì, dal Duomo di Pisa al Romanico nell´Isola con Aldo Sari Ambiente ed arte nella settimana Ute Alghero



ALGHERO – Nuovo doppio appuntamento per l'Università delle tre età di Alghero. Come di consueto anche per quanto riguarda la prossima settimana, le due conferenze sono in programma alle 16.30, nella sede Ute di Via Sassari 179.



Martedì 28 gennaio, il biologo Roberto Barbieri, esperto conoscitore della zona corallina di Alghero e studioso dell’ambiente, terrà una conferenza dal titolo “I cambiamenti climatici. Suggestioni o realtà?”. Giovedì 30, il docente di Storia dell'Arte dell'Università degli studi di Sassari Aldo Sari, scrittore ed autore di pubblicazioni di grande riferimento per la materia, terrà una conferenza su “Buschetto, il Duomo di Pisa e il Romanico in Sardegna”.



