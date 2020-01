Cor 12:36 Chef, commis, barman e addetti ai vari settori. Tutti i candidati interessati e in possesso dei requisiti ricercati possono inviare il proprio curriculum aggiornato e compreso di foto tessera Il Jazz hotel di Olbia cerca staff



OLBIA - Chef, commis, barma e addetti alla caffetteria. Il Jazz hotel di Olbia seleziona diverse figure professionali per comporre il proprio staff in previsione della stagione estiva.



Per tutti sono richieste buone doti relazionali, precisione e flessibilità. E' gradita esperienza in simili contesti ricettivi e la conoscenza di una seconda lingua. Completano il profilo una forte motivazione alla crescita professionale, la passione per il proprio lavoro e una certa flessibilità.



Tutti i candidati interessati e in possesso dei requisiti ricercati possono inviare il proprio curriculum aggiornato e compreso di foto tessera. La mail unica di ricevimento è selezione2020@jazzhotel.it. OLBIA - Chef, commis, barma e addetti alla caffetteria. Ilhotel di Olbia seleziona diverse figure professionali per comporre il proprio staff in previsione della stagione estiva.Per tutti sono richieste buone doti relazionali, precisione e flessibilità. E' gradita esperienza in simili contesti ricettivi e la conoscenza di una seconda lingua. Completano il profilo una forte motivazione alla crescita professionale, la passione per il proprio lavoro e una certa flessibilità.Tutti i candidati interessati e in possesso dei requisiti ricercati possono inviare il proprio curriculum aggiornato e compreso di foto tessera. La mail unica di ricevimento è selezione2020@jazzhotel.it.