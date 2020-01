Red 15:55 Attorno alle 12.30 di oggi, un´autovettura ed uno scooter di grossa cilindrata sono entrati in collisione in Via Vittorio Emanuele, all´altezza del campo Mariotti. Pronto l´intervento del personale medico del 118, che hanno provveduto a prestare le prime cure sul posto, per poi portare il guidatore dello scooter nel locale Ospedale Civile Incidente auto-scooter: algherese in ospedale



ALGHERO – Attorno alle 12.30 di oggi (venerdì), un'autovettura ed uno scooter di grossa cilindrata sono entrati in collisione in Via Vittorio Emanuele, all'altezza del campo Mariotti, ad Alghero. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che hanno provveduto a prestare le prime cure sul posto, per poi portare il guidatore dello scooter nel locale Ospedale Civile. Sul posto anche i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli e gli agenti della Polizia municipale, che hanno provveduto a bonificare la zona, ad effettuare i rilievi del caso ed a decongestionare il traffico veicolare. Commenti ALGHERO – Attorno alle 12.30 di oggi (venerdì), un'autovettura ed uno scooter di grossa cilindrata sono entrati in collisione in Via Vittorio Emanuele, all'altezza del campo Mariotti, ad Alghero. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che hanno provveduto a prestare le prime cure sul posto, per poi portare il guidatore dello scooter nel locale Ospedale Civile. Sul posto anche i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli e gli agenti della Polizia municipale, che hanno provveduto a bonificare la zona, ad effettuare i rilievi del caso ed a decongestionare il traffico veicolare.