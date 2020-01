Cor 12:00 Nei guai tre ragazzi di Sassari. Si tratta di giovani peraltro pregiudicati, per i quali è stata chiesta all’Autorità Giudiziaria l’emissione della misura restrittiva Furto al megastore, sassaresi denunciati



SASSARI- Il Personale della Squadra Mobile di Sassari ha denunciato due giovani e una ragazza, tutti sassaresi. L'accusa per tutti è di furto, avvenuto nel mese di ottobre in un noto megastore nella zona industriale di Predda Niedda.



La responsabile del punto vendita aveva immediatamente formalizzato la denuncia dell’asportazione di numerosa merce dagli scaffali di vendita da parte di tre giovani. Tutto ripreso dalle telecamere interne.



Così una volta consegnati in Questura i supporti video, il personale della Squadra Mobile, dopo un'accorta attività investigativa e dopo aver visionato con scrupolosità tutte le immagini registrate, è risalito all'identità dei tre. Si tratta di giovani peraltro pregiudicati, per i quali è stata chiesta all'Autorità Giudiziaria l'emissione della misura restrittiva.