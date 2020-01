Cor 13:00 Venerdì mattina il Palazzo comunale di Alghero ha ospitato la Quarta Commissione per discutere del Cimitero di via Vittorio Emanuele. I commissari non hanno ritenuto opportuno riunirsi nella struttura di Via Vittorio Emanuele. Le dichiarazioni del presidente Mulas Cimitero, salta il sopralluogo: impegni



ALGHERO - Venerdì mattina la sala consiliare del Palazzo comunale di Via Columbano ha ospitato la Quarta Commissione con all'ordine del giorno la discussione sul Cimitero. I commissari non hanno ritenuto opportuno riunirsi nella struttura di Via Vittorio Emanuele. Una scelta imprevista, soprattutto alla luce del fatto che l'incontro è avvenuto dopo che, martedì, era saltato l'annunciato sopralluogo.



Sul tavolo la situazione generale in cui versa il cimitero, a partire dal problema del decoro ed il verde dell’ingresso che, spiega il presidente della Commissione Christian Mulas, «deve essere al più presto riqualificato e sistemato per garantire al Cimitero la dignità e rispetto che merita. Il Camposanto è sito all’entrata della città di Alghero e ha bisogno di rispetto e decoro». L'esponente di Fratelli d'Italia ha messo sul tavolo alcune proposte. Tra queste, «sistemare i chioschi, che garantiscono il servizio per la vendita dei fiori; posizionare diverse panchine all’interno del Camposanto, per garantire una sosta agli anziani; riqualificare il verde e decoro pubblico, riattivare il mezzo porta-feretro e il mezzo di cortesia per garantire agli anziani un servizio di trasporto».



