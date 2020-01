A.B. 20:13 Nel match valido per la 16esima giornata del campionato regionale di serie C1, autentica sfida-salvezza, la compagine algherese ha perso 7-5 contro la San Sebastiano. Di Idili, Canu, Dengra Vera, Todde e Bartoli le reti ospiti Calcio a 5: Futsal sconfitta ad Ussana



ALGHERO - Futsal sconfitta ad Ussana. Nel match valido per la 16esima giornata del campionato regionale di serie C1 di calcio a 5, autentica sfida-salvezza, la compagine algherese ha perso 7-5 contro la San Sebastiano.



Primo tempo che si chiude sul pari, con i giallorossi che conducono per ben tre volte (con le reti di Idili, Canu e Dengra Vera), ma vengono ripresi dai padroni di casa. Nella ripresa, ancora botta e risposta tra le due squadre. Per la squadra di mister Canu a segno Todde e Bartoli, ma negli ultimi minuti l’Ussana ha la meglio.



«Tra una settimana proveremo a voltare pagina, in casa contro la Mediterranea», dichiara la dirigenza giallorossa. Il campionato prosegue e la salvezza è sempre a portata di mano. ALGHERO - Futsal sconfitta ad Ussana. Nel match valido per la 16esima giornata del campionato regionale di serie C1 di calcio a 5, autentica sfida-salvezza, la compagine algherese ha perso 7-5 contro la San Sebastiano.Primo tempo che si chiude sul pari, con i giallorossi che conducono per ben tre volte (con le reti di Idili, Canu e Dengra Vera), ma vengono ripresi dai padroni di casa. Nella ripresa, ancora botta e risposta tra le due squadre. Per la squadra di mister Canu a segno Todde e Bartoli, ma negli ultimi minuti l’Ussana ha la meglio.«Tra una settimana proveremo a voltare pagina, in casa contro la Mediterranea», dichiara la dirigenza giallorossa. Il campionato prosegue e la salvezza è sempre a portata di mano.