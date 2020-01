Red 10:16 Questa sera, i rappresentanti istituzionali del Partito democratico incontreranno iscritti, simpatizzanti e cittadini interessati per analizzare lo stato dell´arte sulle infrastrutture strategiche per il nord Sardegna Infrastrutture: chiamata Dem ad Alghero



ALGHERO – 4 corsie, ma non solo, nell'agenda del Partito democratico di Alghero. Questa sera (lunedì), alle 18, il circolo locale del Pd, in collaborazione con la Federazione provinciale, ha organizzato un dibattito nella sede di Via Mazzini 99.



Numerosi e scottanti i temi del dibattito. Sul tavolo, anche la Sassari-Olbia, la circonvallazione e, complessivamente, le infrastrutture strategiche per il nord Sardegna. La domanda al centro dell'appuntamento è: «cosa sta facendo la politica?».



L'introduzione è affidata al segretario cittadino Mario Salis, i saluti istituzionali a Gianpiero Cordedda e Mimmo Pirisi. Previsti gli interventi del deputato Gavino Manca e del consigliere regionale Gianfranco Ganau.



