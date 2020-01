Red 13:03 Lo scrittore e musicista sassarese è stato inserito per la seconda volta, dopo l´edizione del 2017, nella rosa dei finalisti della quinta edizione del “Premio internazionale Salvatore Quasimodo”, ad Avigliano Umbro, in provincia di Terni. Cossu si è piazzato quarto ex aequo nella sezione “Breve antologia poetica” Poesia: premio per Vincenzo Cossu



SASSARI - Si è svolta sabato, nella sala conferenze del Cet di Mogol, ad Avigliano Umbro, in provincia di Terni, la cerimonia di premiazione del quinto “Premio internazionale Salvatore Quasimodo”, edizione straordinaria che rientra nelle celebrazioni per l’assegnazione del Premio Nobel 1959-2019, uno dei più importanti Premi letterari italiani, per testi editi ed inediti. Questa edizione del Premio, ideato da Giuseppe Aletti, poeta ed editore, nonché attuale direttore artistico dell'evento, ha avuto tra i protagonisti Vincenzo Cossu.



lo scrittore e musicista sassarese è stato inserito per la seconda volta, dopo l'edizione del 2017, nella rosa dei finalisti del premio: più precisamente, nella sezione “Breve antologia poetica”, classificandosi quarto ex aequo; ad impreziosire questa partecipazione sono state inoltre le due menzioni al merito ottenute in altrettante sezioni del Premio. A presiedere la prestigiosa giuria del premio è stato chiamato Alessandro Quasimodo, scrittore e figlio del Premio Nobel. Una delle poesie di Cossu verrà inserita nell'antologia del premio, che conterrà le opere più significative presentate in questa quinta edizione dedicata ai sessant'anni dall'assegnazione del Nobel a Quasimodo.



Questo piazzamento di prestigio è l'ultimo tassello di un significativo percorso letterario, che ha visto Cossu alternare premi poetici di rilievo e pubblicazioni: vincitore del Premio nazionale di poesia di Procida (2006), presieduto dal celebre poeta Elio Pecora; menzione al Premio internazionale Nosside (2008); vincitore del Premio internazionale di poesia Città di Sassari nella categoria “Inedito a tema” (2010); finalista e menzione speciale al terzo Premio internazionale Salvatore Quasimodo (2017); finalista dell'11esima edizione del Premio internazionale Il Federiciano (2019). Inoltre, Cossu ha all'attivo la pubblicazione di tre raccolte (2008, 2013 e 2018) ed una silloge (2016). Sue poesie sono state inserite nelle antologie dei Premi internazionali Nosside, Città di Sassari, Il Molinello, Salvatore Quasimodo e Il Federiciano. Il poeta sassarese è l'ideatore del Cine-concerto, uno spettacolo multimediale di musica da cinema, immagini e poesia messo in scena sin dal 2011 dall'Insieme vocale Nova Euphonia, il coro specializzato in musiche da film fondato e diretto dallo stesso Cossu.



