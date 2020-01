Cor 11:17 E´ caccia all´automobilista che nella notte a Cagliari ha travolto e ucciso Clementina Spalma lungo viale Marconi all´altezza dell´intersezione Is Pontis Paris. Forze dell´ordine impegnate nelle ricerche Travolta da un´auto pirata in Viale Marconi



CAGLIARI - Ad avere la peggio è una donna di 49 anni residente a Capoterra, Clementina Spalma. E' stata travolta e uccisa da un'auto pirata questa notte lungo viale Marconi a Cagliari.



L'incidente è avvenuto intorno all'una della notte tra martedì e mercoledì. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e i medici del 118 che hanno tentato di rianimare la vittima, ma non c'è stato nulla da fare.



E caccia all'uomo. Attraverso i filmati delle telecamere di sorveglianza gli inquirenti tentano di risalire all'automobilista che dopo aver travolto la donna, non si è fermato per prestare soccorso.