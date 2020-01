Cor 11:28 Inutili i soccorsi dei medici del 118, secondo le prime indiscrezioni il ragazzo sarebbe morto sul colpo in seguito alle contusioni riportate nello schianto. Si trattava di un giovane di Illorai, Massimo Sale San Teodoro: schianto in galleria, muore 24enne



NUORO - Tragedia nella tarda serata di martedì all'interno di una galleria sulla statale 131 Dcn, in direzione Nuoro, all'altezza di San Teodoro. Nell'incidente ha perso la vita un giovane di Illorai, Massimo Sale, di soli 24 anni.



Inutili i soccorsi dei medici del 118, secondo le prime indiscrezioni il ragazzo sarebbe morto sul colpo in seguito alle contusioni riportate nello schianto. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, la Nissan Qashqai guidata dalla vittima, per cause in corso di accertamento, avrebbe impattato contro il cordolo in calcestruzzo della galleria.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola che hanno dovuto lavorare per estrarre il giovane dall'abitacolo. Impegnati per i rilievi di rito anche gli agenti della Polizia stradale. NUORO - Tragedia nella tarda serata di martedì all'interno di una galleria sulla statale 131, in direzione Nuoro, all'altezza di San Teodoro. Nell'incidente ha perso la vita un giovane di Illorai, Massimo Sale, di soli 24 anni.Inutili i soccorsi dei medici del 118, secondo le prime indiscrezioni il ragazzo sarebbe morto sul colpo in seguito alle contusioni riportate nello schianto. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, la Nissan Qashqai guidata dalla vittima, per cause in corso di accertamento, avrebbe impattato contro il cordolo in calcestruzzo della galleria.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola che hanno dovuto lavorare per estrarre il giovane dall'abitacolo. Impegnati per i rilievi di rito anche gli agenti della Polizia stradale.