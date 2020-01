Red 13:23 Venerdì e sabato, il Gsd Porto Torres disputerà i preliminari della manifestazione internazionale Iwbf. I turritani, con in dubbio Hadiazhar, si troveranno ad affrontare un girone di ferro Champion´s league: Key estate vola in Spagna



PORTO TORRES - E’ tempo di Champion’s league per il Gsd Key estate Porto Torres. I ragazzi di Beppe Peretti, reduci dalla proficua trasferta a Roma, nella quale hanno consolidato il secondo posto in campionato, saranno impegnati nel concentramento dei preliminari della Champion’s League Iwbf, che si svolgeranno ad Albacete domani, venerdì 31 gennaio, e sabato 1 febbraio.



Filipski e compagni sono stati inseriti nel girone B, che si svolgerà in Spagna, e vedrà come avversari del Gsd la squadra dei padroni di casa, l'Amiab, i turchi del Besiktas, la squadra francese di Le Cannet ed il Baski di San Pietroburgo. «Siamo capitati in un girone di ferro - commenta il presidente Bruno Falchi – le partite da giocare sono toste, la qualificazione ai quarti sarà molto complicata, però ci siamo anche noi, che siamo secondi in classifica nel nostro campionato e ci teniamo a dire la nostra. Sarà dura, si giocheranno anche due match al giorno e questo fa anche sì che i giochi siano aperti. L’esperienza in questo campo ci insegna che i pronostici possono essere ribaltati. E’ successo di assistere a vittorie o sconfitte imprevedibili, nonostante i valori sulla carta. Noi arriviamo incerottati, perché il nostro Omid Hadiazhar ha subito una lesione del timpano durante la scorsa partita contro il Santa Lucia e al momento la sua presenza è in dubbio. Faremo comunque di tutto per recuperarlo».



Il Key estate esordirà domani, alle 13.30, contro la compagine francese. Il secondo incontro, previsto per le 20.15 dello stesso giorno, sarà contro i russi. Sabato, i turritani scenderanno in campo prima alle 11.15, contro i padroni di casa, e chiuderanno alle 15.45, contro i turchi. Si svolgeranno invece in Italia, a Cantù, in casa dell’UnipolSai Briantea, gli incontri del girone A, mentre l’altra italiana, la Deco group Amicacci Giulianova è stata inserita nel gruppo C, a Bilbao.



(Foto di Claudio Atzori) PORTO TORRES - E’ tempo di Champion’s league per il Gsd Key estate Porto Torres. I ragazzi di Beppe Peretti, reduci dalla proficua trasferta a Roma, nella quale hanno consolidato il secondo posto in campionato, saranno impegnati nel concentramento dei preliminari della Champion’s League Iwbf, che si svolgeranno ad Albacete domani, venerdì 31 gennaio, e sabato 1 febbraio.Filipski e compagni sono stati inseriti nel girone B, che si svolgerà in Spagna, e vedrà come avversari del Gsd la squadra dei padroni di casa, l'Amiab, i turchi del Besiktas, la squadra francese di Le Cannet ed il Baski di San Pietroburgo. «Siamo capitati in un girone di ferro - commenta il presidente Bruno Falchi – le partite da giocare sono toste, la qualificazione ai quarti sarà molto complicata, però ci siamo anche noi, che siamo secondi in classifica nel nostro campionato e ci teniamo a dire la nostra. Sarà dura, si giocheranno anche due match al giorno e questo fa anche sì che i giochi siano aperti. L’esperienza in questo campo ci insegna che i pronostici possono essere ribaltati. E’ successo di assistere a vittorie o sconfitte imprevedibili, nonostante i valori sulla carta. Noi arriviamo incerottati, perché il nostro Omid Hadiazhar ha subito una lesione del timpano durante la scorsa partita contro il Santa Lucia e al momento la sua presenza è in dubbio. Faremo comunque di tutto per recuperarlo».Il Key estate esordirà domani, alle 13.30, contro la compagine francese. Il secondo incontro, previsto per le 20.15 dello stesso giorno, sarà contro i russi. Sabato, i turritani scenderanno in campo prima alle 11.15, contro i padroni di casa, e chiuderanno alle 15.45, contro i turchi. Si svolgeranno invece in Italia, a Cantù, in casa dell’UnipolSai Briantea, gli incontri del girone A, mentre l’altra italiana, la Deco group Amicacci Giulianova è stata inserita nel gruppo C, a Bilbao.(Foto di Claudio Atzori)