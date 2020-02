Red 15:09 Da lunedì 10 febbraio, il calendario della raccolta differenziata avrà un cambiamento: il lunedì verrà ritirato l´umido, mentre il martedì il vetro, al contrario di quanto avvenuto finora. Dalla stessa data, prenderà il via al porta a porta anche nella borgata di Maristella e nel Nucleo San Giuliano Raccolta differenziata: novità ad Alghero



ALGHERO - Da lunedì 10 febbraio, cambia il calendario di ritiro del porta a porta delle utenze domestiche ad Alghero: il lunedì verrà ritirato l’umido ed il martedì il vetro. Restano invariate le giornate relative al resto delle frazioni (mercoledì carta e cartone; giovedì secco e umido; venerdì plastica e sabato umido).



L’anticipo al lunedì del ritiro dell’umido è funzionale alle esigenze dei cittadini, che trovano difficoltà a conservare la frazione umida del fine settimana e del lunedì. Cambia anche il sistema di raccolta dei rifiuti urbani per le utenze domestiche dell’abitato di Maristella e del Nucleo San Giuliano. Da lunedì 10, infatti, i rifiuti verranno raccolti con il sistema “Porta a porta” attraverso l’esposizione dei propri rifiuti differenziati fuori dal proprio domicilio.



Per ritirare il kit completo di mastelli, buste e materiale informativo, gli abitanti di Maristella dovranno recarsi nell'oratorio della borgata da oggi (lunedì) a venerdì 7 febbraio, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30. Gli abitanti del Nucleo San Giuliano, invece, dovranno recarsi, negli stessi giorni, nel cantiere di Alghero Ambiente, in località Ungias, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Per il ritiro del kit, occorre presentarsi con un documento di identità ed il codice fiscale.