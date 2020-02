Cor 19:18 Il progetto è volto ad aiutare le donne in cura presso i reparti oncologici a ritrovare il desiderio di prendersi cura del proprio aspetto, per stare meglio con se stesse e con le persone che hanno accanto Turbanti firmati Marras per le pazienti



ALGHERO - Un importante coinvolgimento dell’Associazione di Oncoematologia “Mariangela Pinna” onlus per la donazione di turbanti da destinare alle pazienti dell’Oncologia degli ospedali di Sassari, Alghero e Ozieri. Il 7 febbraio, alle ore 10.30 all’Ospedale Civile di Alghero nella Sala riunioni della Nefrologia saranno consegnati, alle pazienti dell’Oncologia, i turbanti donati dall’Associazione no profit Dee di Vita grazie all’idea dell’Azienda Mantero Seta e il coinvolgimento di Antonio Marras nella realizzazione di 10 turbanti firmati dallo stesso stilista.



La donazione di 100 turbanti di seta e cashmere realizzati dalla Mantero Seta di Como, fa seguito al ricavato di un’asta benefica svoltasi lo scorso 5 dicembre organizzata da Patrizia Sardo Marras e presentata da Geppi Cucciari. L’Associazione “Mariangela Pinna” Onlus ha presentato l’iniziativa a Sassari in occasione del convegno “Oncologia al Femminile”, mentre il prossimo 7 febbraio saranno consegnati i turbanti alle pazienti dell’Oncologia di Alghero alla presenza del direttore dr. Giovanni Baldino e del presidente dell’Associazione dr. Antonio Contu.



La Dee di Vita è un’iniziativa solidale che nasce dalla creazione del turbante VITA, ideato dal team Mantero con l’obiettivo di sostenere le attività di Salute allo Specchio, il progetto dell’Ospedale San Raffaele volto ad aiutare le donne in cura presso i reparti oncologici a ritrovare il desiderio di prendersi cura del proprio aspetto, per stare meglio con se stesse e con le persone che hanno accanto. Un modo per sensibilizzare, per far conoscere il progetto Salute Allo Specchio, per raccogliere i fondi al fine di sostenere i costi dell’impegno degli psicologi.



