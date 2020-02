Red 22:07 Nelle campagne di Gavoi, i militari della Compagnia di Ottana, con il supporto dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna, dopo aver battuto i terreni vicino ad alcuni ovili hanno trovato, in località Brahu, occultato tra la boscaglia, un bidone in plastica chiuso, che conteneva quasi 2chilogrammi di infiorescenza di marijuana perfettamente essiccata Gavoi: i Carabinieri trovano 2chili di marijuana



GAVOI - Durante un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla repressione ed al contrasto del traffico e dello spaccio di stupefacenti ed ai reati in genere, nelle campagne di Gavoi, i Carabinieri della Compagnia di Ottana, con il supporto dei militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna, dopo aver battuto i terreni vicino ad alcuni ovili hanno trovato, in località Brahu, occultato tra la boscaglia, un bidone in plastica chiuso, che conteneva quasi 2chilogrammi di infiorescenza di marijuana perfettamente essiccata. Nel corso di un’altra perquisizione effettuata nel centro abitato, in un edificio, è stato scovato un locale che era stato in precedenza adibito al confezionamento di dosi di stupefacente, verosimilmente cocaina.



