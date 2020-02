A.B. 10:11 Kumite: Gobbino e Sotgiu agli Italiani Quattro gli atleti algheresi che si sono distinti nei Campionati regionali di combattimento della Fijlkam, a Sorso, con due medaglie d´oro per Cecilia Gobbino e Marta Sotgiu (che si sono così qualificate per gli Italiani), un argento per Valentina Falchi ed un quinto posto nella categoria senior cinture nere per Nicolò Mirabella



ALGHERO – Si sono disputati a Sorso, nel fine settimana, i Campionati regionali di combattimento (Kumite) della Fijlkam, la federazione riconosciuta dal Coni. I titoli regionali erano validi per la partecipazione al Campionato italiano a Ostia.



Centinaia gli atleti provenienti da tutta la Sardegna, tutte cinture marroni e nere. L'eccellenza isolana, che ha dato spettacolo al numeroso pubblico presente per il primo appuntamento agonistico del 2020.



Quattro gli atleti algheresi che si sono distinti, con due medaglie d'oro per Cecilia Gobbino e Marta Sotgiu (che si sono così qualificate per gli Italiani), un argento per Valentina Falchi ed un quinto posto nella categoria senior cinture nere per Nicolò Mirabella. «I ragazzi sono arrivati preparati e carichi per questo appuntamento ed i risultati parlano da soli», ha commentato il direttore tecnico della Martial gym Maurizio Gobbino, Prossimo appuntamento domenica 9 febbraio, ad Uri, per le qualificazioni delle forme (Kata).