Antonio Burruni 9:07 Calcio a 5: il carattere dell´Audax La compagine algherese, sotto 1-4 all´intervallo ed ancora in svantaggio ad un minuto dalla fine, ribalta il risultato battendo 5-4 il Macomer nel match valido per il campionato regionale di serie C2 grazie alla doppietta di Andrea Sanna ed alle reti di capitan Ivo Sanna, Andrea Sechi ed Emanuele Roma







Padroni di casa in vantaggio al 2' con Andrea Sanna, ma il Macomer non ci sta e pareggia al 13' con Fabio Cabizzosu. Al 24', gli ospiti passano in vantaggio con Antonio Mura su rigore 1-2. Poi, sale in cattedra Alessandro Pintori, che con una doppietta in 3' manda le squadre al riposo sull'1-4.



Sembra finita, ma la ripresa è un monologo algherese. Al 38', arriva il 2-4 di capitan Ivo Sanna, che al 50' maledice il palo colpito. A cinque minuti dalla fine, Andrea Sechi timbra il 3-4 e, ad un giro di lancette dalla fine, Emanuele Roma, trova il 4-4, che fa esplodere il PalaCorbia. Ma non basta. Si gioca ancora ed Andrea Sanna insacca il 5-4 che vale la vittoria. Nel convulso finale, lo stesso Sanna viene espulso per proteste.



AUDAX ALGHERESE-MACOMER 5-4:

AUDAX ALGHERESE: Puledda, Roma, Giron Pons, Ivo Sanna, Oggianu, D'Antonio, Andrea Sanna, Salvatore, Toro, Dettori, Andrea Sechi. Allenatore Antonio Baldino.

MACOMER: Cabizzosu, Caddeo, Campus, Mura, Ortu, Pala, Pani, Sogos, Pintori.

RETI: 2' Andrea Sanna, 13' Cabizzosu, 24' Mura (rig.), 27' Pintori, 30' Pintori, 8'st Ivo Sanna, 25'st Sechi, 29'st Roma, 30'st Andrea Sanna.



