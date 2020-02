Red 16:27

Politica e storia all´Ute Alghero

ALGHERO – Proseguono gli appuntamenti organizzati dall'Unversità per le tre età di Alghero. Le due conferenze in programma la prossima settimana saranno come sempre ospitati dalla sede di Via Sassari 179, entrambe alle 16.30. Martedì 11 febbraio, la docente di Storia e filosofia Laura Viglietto terrà una conferenza su “Guglielmo Giannini, l’Uomo qualunque e l’Antipolitica”. Giovedì 13, invece, la scrittrice Alessandra Derriu, archivista dell’Archivio Diocesano di Alghero-Bosa parlerà della “Alghero Medievale. La vita tra le mura”.Nella foto: Alessandra Derriu