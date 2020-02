Red 18:28 Defibrillatore per i Barracelli di Alghero Ieri sera, l’Associazione Volontariamente Alghero ha donato in comodato d’uso al Comando dei Barracelli un defibrillatore semiautomatico in grado di salvare la vita a persone in arresto cardiaco, che sarà trasportato a bordo di un’autopattuglia







Nel giro di alcuni giorni, con la consegna della certificazione, la pattuglia monterà in servizio con il defibrillatore in auto. «Questa abilitazione – ha commentato Paddeu - offre ai cittadini una sicurezza in più e la garanzia di un intervento praticamente immediato in caso di arresto cardiaco, quando pochi istanti possono fare la differenza tra la vita e la morte».



Nella foto: il momento della consegna del defibrillatore Commenti ALGHERO – Ieri sera (venerdì), l’Associazione Volontariamente Alghero ha donato in comodato d’uso al Comando dei Barracelli un defibrillatore semiautomatico in grado di salvare la vita a persone in arresto cardiaco, che sarà trasportato a bordo di un’autopattuglia. Infatti, venticinque agenti del Comando, guidato dal capitano Riccardo Paddeu, hanno preso parte ad un corso di formazione Blsd con la centrale operativa del 118, sostenendo e superando con esito positivo un esame teorico e pratico per l’utilizzo del defibrillatore.Nel giro di alcuni giorni, con la consegna della certificazione, la pattuglia monterà in servizio con il defibrillatore in auto. «Questa abilitazione – ha commentato Paddeu - offre ai cittadini una sicurezza in più e la garanzia di un intervento praticamente immediato in caso di arresto cardiaco, quando pochi istanti possono fare la differenza tra la vita e la morte».Nella foto: il momento della consegna del defibrillatore