San Valentino in musica al Teatro Civico Venerdì sera, sul palco del Teatro Civico di Alghero è in programma un San Valentino a tempo di musica con "Claudia e le sue Tzie", concerto del trio formato da Claudia Aru alla voce, Fabrizio Lai alla chitarra ed ukulele e Simone Soro al violino







Protagoniste indiscusse “sas tzias”, ovvero tutte quelle donne che, passata una certa età, diventano automaticamente “zie” ed entrano nella vita di ognuno a volte con garbo, altre con acidità, ma sempre mosse da grande affetto. In un percorso tra passato e presente, in storie che fanno parte della storia umana da sempre, non può mancare un altro elemento fondamentale, “su bixinau” (“bichinàdu” in logudorese), ovvero il cardine attorno al quale ruota la vita della comunità “de sa bidda” (del paese). È, di fatto, una famiglia allargata, dove tutti sanno tutto di tutti. C’è chi passa il tempo ad odiare e contrastare i vicini di casa creando zizzania a più non posso, chi, invece, instaura rapporti di stima e solidarietà fondati su amicizia, rispetto e sostegno reciproco. In Sardegna, in alcuni paesi, questo tipo di realtà è più viva che mai. In altri, invece, la tecnologia, lo spopolamento, la modernità (nonché lo scarso uso della lingua sarda - o dell’algherese dalle antiche origini catalane - nel quotidiano) hanno contribuito fortemente all’indebolimento di questo patrimonio intangibile e dell’immensa ricchezza culturale che ne scaturisce.



Uno spettacolo itinerante “Claudia Aru e le sue Tzie” fatto di “canzoni, chiacchiere e discorsi”, in grado di trasportare lo spettatore nei “bixinaus” raccontando storie e personaggi che Aru descrive talmente bene nelle sue canzoni, tanto che è veramente impossibile non riconoscersi e non ridere. Lo spettacolo rientra tra gli appuntamenti della rassegna “Teatri di prima necessità”, promossa dal Teatro d’Inverno e dalla Regione autonoma della Sardegna, con il sostegno della Fondazione Alghero e del Comune di Alghero. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può contattare la Compagnia Teatro d’Inverno telefonando al numero 388/5721808.



