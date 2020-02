Antonio Burruni 16:55 Serie A: Cagliari sconfitto a Genova Una rete di Goran Pandev al 42' decide la sfida tra Genoa e Cagliari, disputata sul manto erboso del “Luigi Ferraris” e valida per la 23esima giornata del massimo campionato







PRIMO TEMPO. All'8', Joao Pedro prende palla, si accentra e calcia dalla distanza, costringendo Perin alla deviazione in angolo. Prima del quarto d'ora di gioco, mister Maran deve già fare il primo cambio, inserendo Walukiewicz al posto dell'infortunato Faragò. Al 15', ammonito Cacciatore. Due minuti dopo, la difesa del Cagliari rischia la frittata, con Pellegrini che tocca indietro troppo corto per Cragno, che scivola, ma riesce a stoppare la scivolata di Ghiglione. Al 21', giallo per Pinamonti. Cagliari sfortunato: un minuto dopo deve uscire anche Cacciatore ed al 23' è sostituito da Mattiello. Quattro minuti dopo, ammonito Simeone. Altro infortunio, stavolta in casa Genoa: al 38', esce Ghiglione, sostituito da Pandev. Quattro minuti dopo, è proprio Pandev a portare in vantaggio i padroni di casa con un tiro di sinistro, che attraversa l'area senza trovare deviazioni e si insacca nell'angolino basso sul secondo palo. L'arbitro concede 4' di recupero, ma il risultato non cambia: si va al riposo sull'1-0 Genoa.



SECONDO TEMPO. Le due squadre tornano in campo riproponendo gli stessi ventidue che hanno concluso la prima frazione di gioco. Pronti via ed una scivolata di Sanabria si perde di poco oltre il secondo palo. Ancora un cambio per noie muscolari: al 52', Schone lascia il campo, sostituito da Ankersen. Un minuto dopo, ammonito Nainggolan che, diffidato, salterà la sfida casalinga contro il Napoli. Al 56', ci prova Sanabria e Cragno alza oltre la traversa. Due minuti dopo, bello spunto di Pellegrini, ma il tiro non impensierisce Perin. Al 59', buona palla per Joao Pedro, che con la punta tenta di anticipare il portiere, che però fa buona guardia. Un minuto dopo, conclusione di Pinamonti e Cragno blocca. Al 63', sventola di Nainggolan su punizione e Perin la tiene. Cinque minuti dopo, su azione d'angolo, Soumaro sfiora l'incrocio di testa. Ultimo cambio genoano, con Pinamonti che lascia il posto a Cassata. Subito dopo, Joao Pedro sfiora di testa il palo alla sinistra di Perin. Cambio Pereiro-Klavan: Maran tenta il tutto per tutto. Al 77', ammonito subito il nuovo entrato Pereiro. Un minuto dopo, giallo per Mattiello. Al minuto 81, ammonito Radovanovic. Tre minuti dopo, Cragno salva deviando oltre la traversa una conclusione di Pandev da ottima posizione. L'arbitro concede 4' di recupero. Al 91', ammonito Sturaro. Nainggolan ci prova dalla distanza, la palla, deviata da Soumaro, colpisce la traversa con Perin fuori causa, poi Joao Pedro manda alto il tap-in di testa nell'area piccola. Giallo a Nandez al 93'. Vince il Genoa.



GENOA-CAGLIARI 1-0:

GENOA: Perin, Biraschi, Soumaoro, Masiello, Radovanovic, Schone (7'st Ankersen), Sturato, Ghiglione (38'st Pandev), Criscito, Sanabria, Pinamonti (29'st Cassata). Allenatore Davide Nicola.

CAGLIARI: Cragno, Cacciatore (23' Mattiello), Pisacane, Klavan (31'st Pereiro), Pellegrini, Nandez, Ionita, Faragò (14' Walukiewicz), Nainggolan, Joao Pedro, Simeone. Allenatore Rolando Maran.

ARBITRO: Gianpaolo Calvarese di Teramo.

RETE: 42' Pandev.



