Giornata del ricordo: il contributo di UniCa

7/2/2020 LgNet, progetto assistance a Sassari Il Comune aderisce al progetto “Local government network for rapid response and fast track inclusion services in disadvantaged urban areas–Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi per l´inclusione d´emergenza in aree urbane svantaggiate”, finanziato dal fondo Asilo, migrazione, integrazione, per i titolari di protezione internazionale