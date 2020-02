Cor 11:00 Sanità e Fondazione in Consiglio La massima assise di Alghero è convocata per la giornata di venerdì 14 febbraio dalle ore 16 nel Palazzo di Via Columbano. La Giunta porta in approvazione il riconoscimento delle colonie feline e l´adesione all´associazione "Enti locali". Si parlerà di sanità







ALGHERO - Porte aperte in via Columbano ad Alghero nel pomeriggio di venerdì 14 febbraio (ore 16-21). Il presidente Lelle Salvatore ha convocato la massima assise comunale: dalla Giunta arrivano in approvazione le delibere sul riconoscimento delle colonie feline (comprensiva del regolamento sulle figure dei gattari) e l'adesione alla cosiddetta associazione "Enti locali" per le attività culturali e di spettacolo.All'ordine del giorno anche l'interrogazione sulla trasparenza degli atti in Fondazione Alghero (Esposito e più) e la discussione sulla drammatica situazione in cui si ritrova l'Ospedale Marino di Alghero, ma più in generale le condizioni della sanità sul territorio (mozione già illustrata in occasione dell'ultima seduta consiliare [ GUARDA ]).Spazio infine alla mozione sullo stato di attuazione dei progetti territoriali della Rete >Metropolitana del Nord Sardegna (Esposito e più) e all'ordine del giorno protocollato diverso tempo fa dal Movimento 5 Stelle concernente la regolamentazione e gestione dell'Area Marina Protetta Capo Caccia. Tra un argomento e l'altro ci sarà anche spazio all'approvazione dei verbali audio della seduta del 20 gennaio 2020.