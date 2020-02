Cor 20:00 «Primari a Porta Terra, finalmente» I consiglieri dei gruppi Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Partito Democratico soddisfatti per la scelta del sindaco Mario Conoci di convocare i primari a Porta Terra: «un primo segnale di risveglio dal torpore»







Nella foto: l'Ospedale Civile di Alghero Commenti ALGHERO - «Accogliamo con favore che il sindaco, evidentemente sollecitato dal fatto che venerdì (non essendo più possibile rinviarla...) verrà discussa in consiglio comunale la nostra mozione sulla sanità e che sabato davanti all’ospedale Marino ci sarà una manifestazione per protestare contro le condizioni in cui versa la nostra sanità, abbia, finalmente, deciso di convocare questa riunione con i primari dei nostri ospedali di cui ci aveva detto da tempo».Il plauso all'accelerata sul delicato fronte sanità voluta dal primo cittadino algherese Mario Conoci [ LEGGI ], non senza qualche piccola "frecciatina", arriva dai membri dei gruppi consiliari X Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e Partito Democratico.«Domani, pertanto, parteciperemo con interesse alla riunione per capire ancora meglio da chi ci opera quali siano le principali criticità della sanità algherese e soprattutto quali possano essere le soluzioni. Sappiamo bene che questa riunione è solo un primo piccolo passo verso la soluzione, ma siamo contenti che grazie alle nostre continue sollecitazioni giunga un primo segnale di risveglio dal torpore» concludono Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi.Nella foto: l'Ospedale Civile di Alghero