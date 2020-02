Red 12:21 I sindaci riformisti si incontrano a Nuoro Sabato 15 febbraio, il Congresso regionale delle Autonomie locali italiane “Fare Gentile. La casa dei riformisti locali per la Sardegna e l’Italia” è in programma nelle sale dell’ExMè di Piazza Mameli 1







«Con questo congresso – spiega Ricci - vogliamo rilanciare le nostre parole d’ordine: “Fare” e “Gentile”. Vogliamo avviare un percorso verso un vero riformismo, quello che parte dai territori e dall’impegno degli amministratori locali che quotidianamente si trovano a offrire risposte concrete alle esigenze delle comunità che amministrano. Fare descrive la concretezza dei sindaci e il pragmatismo della politica locale dove si sperimenta il valore autentico e produttivo del riformismo. Fare significa, riformare e mettere ordine al sistema degli Enti locali e alle Regioni. Fare significa semplificare e sbloccare gli investimenti scommettendo sull’innovazione tecnologica».



«E poi, c’è “Gentile”, che promuove un approccio gentile da adottare nei confronti dell’ambiente con le autonomie protagoniste di un nuovo sviluppo green per la crescita dell’Italia e contro i cambiamenti climatici. Gentile significa, inoltre, inclusione sociale, protezione dei più deboli e integrazione. Così come abbiamo dimostrato a Milano schierandoci al fianco di Liliana Segre, abbiamo il dovere di combattere l’odio e contrastare un linguaggio violento e razzista. Con il nostro Congresso vogliamo offrire a tutti gli amministratori popolari la possibilità di confrontarsi su queste importanti sfide che segnano il futuro del nostro Paese» ha concluso il presidente nazionale.



