Karate: doppietta per Cecilia Gobbino

Nella foto: Cecilia Gobbino sul gradino più alto del podio Commenti ALGHERO – Domenica, il palazzetto di Uri ha ospitato il Campionato regionale di forme (kata) della Fijlkam, l'unica federazione riconosciuta dal Coni. L'atleta algherese Cecilia Gobbino, neocampionessa di combattimento sette giorni prima, ha partecipato e nuovamente vinto anche il titolo regionale di forme.Le competizioni di karate si dividono in forme e combattimenti e sono molto diverse tra loro . Raramente un atleta eccelle in entrambe, ma la portacolori della Martial Gym, quest'anno, ha fatto il botto con due medaglie d'oro conquistate, che valgono la doppia qualificazione ai Campionati italiani, dove darà battaglia alle atlete dei corpi militari ed alle altre campionesse regionali provenienti da tutta Italia.Nella foto: Cecilia Gobbino sul gradino più alto del podio