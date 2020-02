Cor 15:21 Ryanair tratta con Olbia, Alghero trema Malpensa, Ryanair apre su Alghero e Cagliari

«Continuità, Regione commissariata dall'Ue» L´apertura di una seconda base in Sardegna dopo Cagliari apre scenari impensabili per i flussi turistici nell´Isola. Cresce la preoccupazione ad Alghero che dopo la chiusura della base invernale potrebbe avere ripercussioni importanti se Ryanair decidesse d´investire sul Costa Smeralda







La conferma arriva dalle parole di David O'Brien, Chief Commercial Officer di Ryanair questa mattina a Milano. Confermando il disinteresse ad ipotesi di salvataggio di Air Italy, il manager della compagnia irlandese ha invece confermato le interlocuzioni ben avviate per l'insediamento di una seconda base sarda a Olbia, oltre Cagliari, dopo la chiusura delle operazioni invernali da Alghero.



«Ci stiamo lavorando ma difficilmente succederà per l'estate» ha detto O'Brien. Il nodo sarebbe legato alla disponibilità degli aeromobili. Servono più vettori e stiamo lavorando per averli - ha rimarcato - e ci sarà anche la possibilità di riassorbire unità del personale viaggiante Air Italy.



