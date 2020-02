Cor 9:22 Nuova tragedia nel carcere sassarese di Bancali Una detenuta italiana condannata, in espiazione pena, si è tolta la vita impiccandosi nella propria camera detentiva. Inutili i tentativi di soccorso. Per la donna non c´è stato niente da fare



SASSARI - Ancora un suicidio in carcere in Sardegna. Nella giornata di venerdì si è consumata nel carcere sassarese l'ennesima tragedia.



Una detenuta italiana condannata, in espiazione pena, si è tolta la vita impiccandosi nella propria camera detentiva. «Purtroppo l'intervento celere della polizia penitenziaria e dei medici non è servito ha salvarle la vita».



A darne notizia è il segretario aggiunto dell'Osapp Mimmo Nicotra, che evidenzia ancora una volta «la grave situazione che si vive nel carcere sassarese di Bancali e in tutta la regione. Sono presenti solo sei direttori per undici carceri e solo alcuni commissari».