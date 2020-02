video Cor 17:20 Sartore-Pais: pressing a distanza

«Dalle promesse si passi ai fatti»



La grave situazione in cui si ritrova il comparto sanitario di Alghero al centro delle attenzioni dei cittadini dopo la manifestazione di sabato davanti al cancello dell´ospedale Marino. Pietro Sartore, consigliere comunale in città, parla di problemi trascurati da troppo tempo. «Chi ha potere decisionale si faccia valere». Poi si rivolge direttamente al presidente Michele Pais: mi auguro che dalle promesse si passi ai fatti. L´intervista sul Quotidiano di Alghero