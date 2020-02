Cor 10:55 Abbattuto il palo, schianto in viale Burruni Incidente questa mattina ad Alghero. Sul posto i sanitari del 118, i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Abbattuto il palo che rileva la velocità delle automobili in transito







L'incidente è avvenuto in Viale Burruni, la strada che costeggia il Calich e collega Alghero con Fertilia. Nell'abitacolo, secondo le prime indiscrezioni, presenti due persone trasportate d'urgenza presso il vicino pronto soccorso dell'ospedale Civile.



Sul posto i sanitari del 118 ed i Vigili del fuoco di stanza in via Napoli, che hanno messo in sicurezza la strada. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per accertare l'esatta dinamica del sinistro.



Nella foto: la Fiat Panda coinvolta nell'incidente di Alghero ed i soccorsi



