Cor 14:21 Commissione Disabilità si presenta a Sassari Nella sala dell´ex Infermeria san Pietro, un´iniziativa per presentarsi al mondo dell´associazionismo. Si tratta di un incontro conoscitivo, durante il quale l´organismo illustrerà il programma per l´anno 2020







Si tratta di un incontro conoscitivo, durante il quale l'organismo illustrerà il programma per l'anno 2020. Sono previsti brevi interventi da parte delle associazioni e soprattutto sarà l'occasione per conoscere la loro disponibilità a collaborare ed essere coinvolte nei lavori della commissione o semplicemente essere chiamate in audizione per portare proposte o tematiche che le coinvolgono.



La Commissione Disabilità del Comune di Sassari è stata recentemente costituita ed è composta da Francesca Arcadu (rappresentante dell'associazione Uildm), Ermelinda Delogu (Progetto lavorabile Sardegna onlus), Francesco Simula (Parkinson Sassari onlus), Gianfranco Favini (Volontariato Alzheimer), Giovanni Guido (La Sorgente), Amalia Adriana Rocco (Basaglia onlus), Claudia Porcu (rappresentante dell'ente nazionale per la Protezione e l'assistenza dei sordi onlus), Paola Cossu (in rappresentanza dell'Azienda tutela della salute della Sardegna), Giuseppina Tanda (Ufficio scolastico regionale) e le due consigliere comunali Laura Useli e Sofia De Martis (nella foto). Commenti SASSARI - La commissione Disabilità del Comune di Sassari ha organizzato, per venerdì 28 febbraio (alle 10) nella sala dell'ex Infermeria san Pietro, un'iniziativa per presentarsi al mondo dell'associazionismo. Le associazioni che desiderano partecipare possono inviare una mail entro il 21 febbraio all'indirizzo segreteria.commissionedisabilita@comune.sassari.it indicando nome e recapiti.Si tratta di un incontro conoscitivo, durante il quale l'organismo illustrerà il programma per l'anno 2020. Sono previsti brevi interventi da parte delle associazioni e soprattutto sarà l'occasione per conoscere la loro disponibilità a collaborare ed essere coinvolte nei lavori della commissione o semplicemente essere chiamate in audizione per portare proposte o tematiche che le coinvolgono.La Commissione Disabilità del Comune di Sassari è stata recentemente costituita ed è composta da Francesca Arcadu (rappresentante dell'associazione Uildm), Ermelinda Delogu (Progetto lavorabile Sardegna onlus), Francesco Simula (Parkinson Sassari onlus), Gianfranco Favini (Volontariato Alzheimer), Giovanni Guido (La Sorgente), Amalia Adriana Rocco (Basaglia onlus), Claudia Porcu (rappresentante dell'ente nazionale per la Protezione e l'assistenza dei sordi onlus), Paola Cossu (in rappresentanza dell'Azienda tutela della salute della Sardegna), Giuseppina Tanda (Ufficio scolastico regionale) e le due consigliere comunali Laura Useli e Sofia De Martis ().