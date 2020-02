Red 19:23 Air Italy: «la Sardegna a Roma» «E´ questa la Sardegna che vogliamo, unita per rivendicare i nostri diritti», dichiara con soddisfazione il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, componente della rappresentanza isolana a Roma







«La Sardegna deve avere una sola voce. Ringrazio i consiglieri regionali e i parlamentari sardi di Maggioranza e Opposizione - ha dichiarato Pais - che hanno partecipato, questa mattina, al fianco dei lavoratori di Air Italy, al sit in davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti»



«E’ stato un segnale importante di solidarietà in attesa dei risultati del vertice. Ora, per Air Italy siamo cautamente ottimisti. E’ necessario però non abbassare la guardia. Oltre a fronteggiare le emergenze, salvaguardando i posti di lavoro e le professionalità bisogna mettere in campo una strategia dei trasporti nazionale per un settore che, per la nostra isola è vitale», ha concluso il presidente del Consiglio regionale.



Nella foto: Michele Pais durante la manifestazione a Roma Commenti ALGHERO - «E’ questa la Sardegna che vogliamo. Compatta, unita, pronta a rivendicare le proprie ragioni davanti al Governo nazionale». Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais da Roma auspica che la politica sarda si impegni, «sempre più unita, per raggiungere gli obiettivi importanti per la nostra regione».«La Sardegna deve avere una sola voce. Ringrazio i consiglieri regionali e i parlamentari sardi di Maggioranza e Opposizione - ha dichiarato Pais - che hanno partecipato, questa mattina, al fianco dei lavoratori di Air Italy, al sit in davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti» [LEGGI] «E’ stato un segnale importante di solidarietà in attesa dei risultati del vertice. Ora, per Air Italy siamo cautamente ottimisti. E’ necessario però non abbassare la guardia. Oltre a fronteggiare le emergenze, salvaguardando i posti di lavoro e le professionalità bisogna mettere in campo una strategia dei trasporti nazionale per un settore che, per la nostra isola è vitale», ha concluso il presidente del Consiglio regionale.Nella foto: Michele Pais durante la manifestazione a Roma