Calcio a 5: Futsal sconfitta a Domus de Maria

Avvio shock, con i padroni di casa che vanno sul 3-0 nel giro di pochi minuti. Idili accorcia poco prima dell’intervallo (3-1), ma il Domus nella ripresa prende il largo. Per i giallorossi secondo gol messo a segno da Canu. «Tra una settimana in casa non si può sbagliare», dichiara la dirigenza gialorossa. Commenti ALGHERO - Futsal sconfitta a Domus de Maria. La compagine algherese cede 8-2 sul campo del Domus Chia nel match valido per il campionato regionale di serie C1 di calcio a 5.Avvio shock, con i padroni di casa che vanno sul 3-0 nel giro di pochi minuti. Idili accorcia poco prima dell’intervallo (3-1), ma il Domus nella ripresa prende il largo. Per i giallorossi secondo gol messo a segno da Canu. «Tra una settimana in casa non si può sbagliare», dichiara la dirigenza gialorossa.