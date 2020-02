Antonio Burruni 22:25 Calcio a 5: l´Audax non molla mai Ancora una vittoria in rimonta per la compagine algherese, che batte 7-3 l´Atletico Olbia al PalaCorbia dopo essersi trovata in svantaggio per 1-3 dopo 18´. Di D´Antonio (doppietta), Andrea Sanna (doppietta), Toro, Roma ed Ivo Sanna le reti locali







PRIMO TEMPO. Ospiti in vantaggio al 3' con Antonio Sias. L'Audax non ha il tempo di maledire la sfortuna per il palo di Emanuele Roma al 5' che, un minuto dopo, Alex Bassi firma il raddoppio gallurese. All'8', Ciro D'Antonio sblocca i suoi ma, dieci minuti dopo, ancora Sias, firma l'1-3. Al 22', direttamente da calcio d'angolo, Fabio Toro trova il 2-3 che manda le due squadre al riposo.



SECONDO TEMPO. La ripresa è un monologo dei padroni di casa, che firmano il pareggio con Roma al 32' e sorpassano gli avversari 60” dopo con capitan Ivo Sanna. Archiviato il palo di D'Antonio al 36', l'Audax controlla e dilaga tra il 53' ed il 57', con la doppietta di Andrea Sanna e la rete di D'Antonio.



AUDAX ALGHERESE-ATLETICO OLBIA 7-3:

AUDAX ALGHERESE: Puledda, Roma, Giron Pons, Ivo Sanna, D'Antonio, Dettori, Andrea Sanna, Toro, Cotza, Sechi. Allenatore Antonio Baldino.

ATLETICO OLBIA: Evangelista, Sias, Bassi, Sole, Piccinnu, Ghisu, Farina, Masala.

RETI: 3' Sias, 6' Bassi, 8' D'Antonio, 18' Sias, 22' Toro, 2'st Roma, 2'st I.Sanna, 23'st A.Sanna, 24'st A.Sanna, 27'st D'Antonio. Commenti ALGHERO - L'Audax non molla mai. Ancora una vittoria in rimonta per la compagine algherese, che batte 7-3 l'Atletico Olbia al PalaCorbia dopo essersi trovata in svantaggio per 1-3 dopo 18'. Di D'Antonio (doppietta), Andrea Sanna (doppietta), Toro, Roma ed Ivo Sanna le reti locali.Ospiti in vantaggio al 3' con Antonio Sias. L'Audax non ha il tempo di maledire la sfortuna per il palo di Emanuele Roma al 5' che, un minuto dopo, Alex Bassi firma il raddoppio gallurese. All'8', Ciro D'Antonio sblocca i suoi ma, dieci minuti dopo, ancora Sias, firma l'1-3. Al 22', direttamente da calcio d'angolo, Fabio Toro trova il 2-3 che manda le due squadre al riposo.La ripresa è un monologo dei padroni di casa, che firmano il pareggio con Roma al 32' e sorpassano gli avversari 60” dopo con capitan Ivo Sanna. Archiviato il palo di D'Antonio al 36', l'Audax controlla e dilaga tra il 53' ed il 57', con la doppietta di Andrea Sanna e la rete di D'Antonio.AUDAX ALGHERESE: Puledda, Roma, Giron Pons, Ivo Sanna, D'Antonio, Dettori, Andrea Sanna, Toro, Cotza, Sechi. Allenatore Antonio Baldino.ATLETICO OLBIA: Evangelista, Sias, Bassi, Sole, Piccinnu, Ghisu, Farina, Masala.RETI: 3' Sias, 6' Bassi, 8' D'Antonio, 18' Sias, 22' Toro, 2'st Roma, 2'st I.Sanna, 23'st A.Sanna, 24'st A.Sanna, 27'st D'Antonio.