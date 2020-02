Red 19:29 Scontro auto-moto: incidente mortale ad Olbia Lo schianto è stato fatale per il 38enne passeggero della Bmw1200. Il conducente della moto, invece, è stato curato dal personale medico del 118 ed accompagnato in Ospedale, pare in non gravi condizioni



OLBIA – Attorno alle 17 di oggi, si è registrato un incidente mortale ad Olbia. Da una prima ricostruzione, are che una moto, in fase di sorpasso, sia andata a sbattere contro un'autovettura che stava svoltando in Viale Aldo Moro.



Lo schianto è stato fatale per il 38enne passeggero della Bmw1200. Il conducente della moto, invece, è stato curato dal personale medico del 118 ed accompagnato in Ospedale, pare in non gravi condizioni.



Sul posto, la squadra 7A dei Vigili del fuoco di Sassari, che ha collaborato con i sanitari per assistere i motociclisti. Sul posto anche le Forze dell’ordine e la Polizia municipale, che hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso ed a far decongestionare il traffico veicolare.