Campo nomadi: avviso per il servizio di accoglienza







SASSARI – Il Comune di Sassari ha pubblicato l'avviso rivolto alle ditte interessate a gestire il "Servizio di accoglienza di un gruppo massimo di sessantacinque persone appartenenti alla Comunità Rom del campo nomadi di Sassari presso centri collettivi o altre tipologie di alloggio". Gli enti dovranno dichiarare di poter assicurare, nel territorio comunale di Sassari, alloggio in uno o più centri collettivi o, eventualmente, in altre tipologie che consentano la sistemazione delle sessantacinque persone o parte di esse; il servizio mensa; quello di pulizia e disinfezione dei locali; di lavanderia dei prodotti tessili in dotazione al centro e agli alloggi; direzione del centro, mediante un operatore referente nei confronti dell'Amministrazione con il compito di sovraintendere al regolare svolgimento del servizio.Tutto questo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, dell'unità dei nuclei familiari composti da coniugi, figli e da parenti entro il primo grado. Il servizio in affidamento ha natura transitoria e di urgenza. Le prestazioni dovranno svolgersi da mercoledì 1 aprile a martedì 30 giugno, per massimo novantuno giorni. La decisione di avviare la procedura nasce dalla necessità di attuare le linee di indirizzo a livello comunitario e nazionale sul progressivo superamento dei campi nomadi, anche tenuto conto dell'attuale situazione igienico-sanitaria del campo sulla Strada provinciale Sassari-Ittiri, che rende sempre più urgente un intervento di chiusura dell'area per poter procedere ad un risanamento ambientale. Con deliberazione di Giunta comunale del novembre 2019, è stato fissato martedì 31 marzo (relativamente all'area in uso alla comunità bosniaca Korakhané) e domenica 31 maggio (per l'area in uso alla comunità serba Dazikhanè) come termine ultimo di chiusura del campo. Gli uffici del Comune hanno attivato procedure di rimpatrio volontario assistito, ricerca di case in locazione con avvisi pubblici, promossi da progetti di inclusione sociale, da finanziare attraverso i fondi regionali specificamente stanziati.In attesa di rimpatriare o dare una sistemazione consona a tutte le undici famiglie bosniache attualmente residenti nel campo e consentire la chiusura definitiva dell'area entro la data prevista, l'Amministrazione comunale ha dunque avviato la procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di accoglienza di un gruppo massimo di sessantacinque persone appartenenti alla Comunità Rom del campo nomadi di Sassari presso centri collettivi o altre tipologie di alloggio. L'importo per l'esecuzione del servizio è di 198.744euro, finanziato attraverso gli specifici fondi regionali. Le manifestazioni di interesse per l'invito alla successiva procedura di gara dovranno arrivare al Comune di Sassari-Settore Politiche, servizi e coesione sociale, via pec, all'indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it entro le 12 di mercoledì 4 marzo. L'avviso integrale ed il modulo sono pubblicati sul sito internet del Comune di Sassari.