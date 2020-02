Cor 14:30 Peculato, nuovi avvisi per 17 Dem Diciassette inviti a comparire per altrettanti consiglieri ed ex consiglieri regionali del Partito democratico della legislatura tra il 2009-2014. La somma che sarebbe stata spesa illecitamente dai consiglieri finiti sotto indagine si aggira intorno ai 285mila euro







I 17 inviti a comparire sarebbero stati notificati al senatore ex Pd e ora di Italia Viva Giuseppe Luigi Cucca, al deputato Gavino Manca, all’ex capogruppo tra il 2009 e il 2011 ed ex sindaco di Alghero Mario Bruno (già assolto con formula piena nella prima tranche del procedimento) e al suo successore Gianpaolo Diana, a Pier Luigi Caria e Gian Valerio Sanna, Luigi Lotto, Antonio Solinas Chicco Porcu, Marco Meloni, Marco Espa, Pietro Cocco, Giuseppe Cuccu, Cesare Moriconi, Tarcisio Agus, Francesco Sabatini e Valerio Meloni. Commenti CAGLIARI - Riparte l'inchiesta sulla quattordicesima legislatura (2009-2014) del Consiglio regionale sardo e nell'ambito dell'indagine sui fondi ai gruppi la Procura di Cagliari invia diciassette nuovi inviti a comparire per altrettanti consiglieri ed ex consiglieri regionali del Partito democratico.Il tutto nonostante sia ancora in piedi per numerosi indagati (un centinaio in totale) il processo sui fondi ai gruppi nella tredicesima legislatura (2004-2008) che ha portato a 8 assoluzioni, 9 archiviazioni, 2 prescrizioni, 2 patteggiamenti e 20 condanne per molti casi a rischio prescrizione. A coordinare l'inchiesta ilAndrea Vacca in sostituzione di Marco Cocco nel frattempo passato ad altri incarichi. Identica invece l'ipotesi di reato contestata: peculato.I 17 inviti a comparire sarebbero stati notificati al senatore exe ora di Italia Viva Giuseppe Luigi Cucca, al deputato Gavino Manca, all’ex capogruppo tra il 2009 e il 2011 ed ex sindaco di Alghero Mario Bruno (già assolto con formula piena nella prima tranche del procedimento) e al suo successore Gianpaolo Diana, a Pier Luigi Caria e Gian Valerio Sanna, Luigi Lotto, Antonio Solinas Chicco Porcu, Marco Meloni, Marco Espa, Pietro Cocco, Giuseppe Cuccu, Cesare Moriconi, Tarcisio Agus, Francesco Sabatini e Valerio Meloni.