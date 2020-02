Red 8:14 Tutto pronto per il Carnevale ad Arbatax Appuntamento a domani, con tre carri allegorici, quattro gruppi e centinaia di maschere che sfileranno nella centralissima Via Lungomare sotto la regia dell´Associazione Carnevalando, con il patrocinio del Comune, per la festa più colorata dell´anno







«Il desiderio è quello di offrire un momento di allegria e divertimento, una festa dai mille colori che punta alla socializzazione di grandi e piccini - dichiara la consigliera con delega al Turismo e Spettacolo Michela Iesu - Ringraziamo gli organizzatori per essersi resi disponibile e aver pensato il borgo teatro dell'evento, luogo che si presta perfettamente con la sua location da cartolina. Ad oggi non sono pervenute ulteriori richieste per il Carnevale pertanto Arbatax sarà l'unica data dell'appuntamento tortoliese». Commenti TORTOLI' - Fervono i preparativi, ma è tutto pronto per il Carnevale ad Arbatax. Il borgo marinaro si appresta ad ospitare la festa più colorata dell'anno: musica, balli, costumi e tanta allegria faranno da padrone domani, sabato 29 febbraio. Tre carri allegorici, quattro gruppi, centinaia di maschere sfileranno nella centralissima Via Lungomare sotto la regia dell'Associazione Carnevalando, con il patrocinio del Comune. L'appuntamento è alle 15.30, davanti al piazzale dell'ex Cartiera, per i carri, ai quali si aggiungeranno all'ingresso del borgo i gruppi mascherati.Il coloratissimo corteo si snoderà dalle 16 per Via Lungomare fino al Porto, alla rotonda si cambierà direzione verso il centro. I temi spazieranno dal cartone animato “Ferdinand”al “Saint Patrick's day'” ed il “Cavallo di Troia” e tante altre sorprese: l'imperativo è divertirsi e trascorrere una giornata di festa e spensieratezza. Sarà un tripudio di colori, musica ed animazione. «Siamo entusiasti e non vediamo l'ora di festeggiare insieme. Ringraziamo il Comune per il sostegno e i commercianti di Arbatax per la grande collaborazione. Invitiamo tutti a partecipare, sarà una bella occasione per divertirsi in compagnia»¸ afferma Susanna Sodde, dell'Associazione Carnevalando.«Il desiderio è quello di offrire un momento di allegria e divertimento, una festa dai mille colori che punta alla socializzazione di grandi e piccini - dichiara la consigliera con delega al Turismo e Spettacolo Michela Iesu - Ringraziamo gli organizzatori per essersi resi disponibile e aver pensato il borgo teatro dell'evento, luogo che si presta perfettamente con la sua location da cartolina. Ad oggi non sono pervenute ulteriori richieste per il Carnevale pertanto Arbatax sarà l'unica data dell'appuntamento tortoliese».