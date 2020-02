Red 14:11 Maristella Desbarrassa parecchio Ok la prima tappa della campagna di conferimento dei rifiuti ingombranti. Piace l´iniziativa dell´Amministrazione comunale nella borgata







Materassi, piccoli e grandi elettrodomestici, elementi di arredo, lampadari: il campionario depositato comprende il vasto ambito degli ingombranti da smaltire. Una prima puntata della campagna particolarmente gradita dai cittadini. Le giornate di deposito controllato degli ingombranti sono dedicate con particolare attenzione ai residenti dell’agro che risiedono a molta distanza dai siti di conferimento.



«La buona riuscita dell'iniziativa - spiega l'assessore comunale all'Ambiente Andrea Montis - ci fa ben sperare sul proseguo, ma è anche l'indicatore della volontà dei cittadini di partecipare attivamente aldecoro e alla pulizia della città». L'iniziativa si è tenuta con la partecipazione della Ciclat, che ha messo a disposizione uomini e mezzi con grande disponibilità. Il prossimo appuntamento è per sabato 7 marzo, dalle 8 alle 12, a Fertilia, accanto a Piazza San Marco. Commenti ALGHERO - I residenti della borgata di Maristella hanno colto l'opportunità messa a disposizione dall'Assessorato all'Ambiente del Comune di Alghero con la campagna “Desbarrassa-ne tot” (sbarrazza tutto). Due cassoni scarrabili ed un camion completamente colmi, sono il risultato del conferimento svoltosi questa mattina (sabato), dalle 8 alle 12, nella piazza della borgata.Materassi, piccoli e grandi elettrodomestici, elementi di arredo, lampadari: il campionario depositato comprende il vasto ambito degli ingombranti da smaltire. Una prima puntata della campagna particolarmente gradita dai cittadini. Le giornate di deposito controllato degli ingombranti sono dedicate con particolare attenzione ai residenti dell’agro che risiedono a molta distanza dai siti di conferimento.«La buona riuscita dell'iniziativa - spiega l'assessore comunale all'Ambiente Andrea Montis - ci fa ben sperare sul proseguo, ma è anche l'indicatore della volontà dei cittadini di partecipare attivamente aldecoro e alla pulizia della città». L'iniziativa si è tenuta con la partecipazione della Ciclat, che ha messo a disposizione uomini e mezzi con grande disponibilità. Il prossimo appuntamento è per sabato 7 marzo, dalle 8 alle 12, a Fertilia, accanto a Piazza San Marco.