Auto contromano: schianto in Viale Europa

ALGHERO – Attorno alle 15.30 di oggi (sabato), Viale Europa è stata teatro di un incidente automobilistico. Da una prima ricostruzione, pare che una vettura sia transitata contromano da Via delle Baleari, andando a sbattere contro una Ford Focus.



Pronto l'intervento della Squadra operativa 10A del Distaccamento di Alghero di Vigili del fuoco. Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona, mentre il personale medico del 118 si è occupato della salute degli occupanti del veicolo.



Pare siano tutti in buone condizioni. Sul posto anche le Forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso.